В США Сенат утвердил нового главу ЦРУ

Республиканец Майк Помпео ранее признал вторжение России в Украину, а также кибератаки на США

В США после прихода к власти Дональда Трампа главой ЦРУ стал Майк Помпео. Он уже принес присягу перед вступлением в должность, а перед этим его кандидатуру утвердил Сенат. Об пишет издание «Страна».

Известно, что назначение поддержали 66 сенаторов, против были 32.

Ранее конгрессмен Майк Помпео, выступая перед Сенатом США, признал вторжение России в Украину, а также кибератаки на США. Отвечая на вопросы сенаторов, республиканец Майк Помпео заявил, что Россия «агрессивно самоутверждается» в Украине, а также представляет угрозу для Европы.

Также Помпео согласился, что за кибератаками во время избирательной кампании в США стоит Россия, которая намеревалась повлиять на ход выборов.

Ранее «Комментарии» писали о том, что Трамп начал менять торговую политику США.