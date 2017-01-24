Стала известна программа визита Порошенко в Финляндию

В ходе визита планируют подписать Меморандум о взаимопонимании в области энергоэффективности

На сегодня запланирован официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Финляндию. Об этом сообщает Укринформ.

В программе визита - беседа с президентом Финляндии Саули Ниинистьо и переговоры между делегациями двух стран.

Также запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, альтернативных видов источников энергии. После этого президент Украины ответит на вопросы на пресс-конференции.

После обеда президенты двух стран встретятся со спикером парламента и премьер-министром Финляндии.

Среди протокольных мероприятий - возложение цветов на мемориальном кладбище Хиетанеми и к мемориальной доске дома первого Посольства Украины в Финляндии (1918-1921). Планируется общение президента с представителями украинской диаспоры в Суоми.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко изменил военно-административное деление Украины.