Стала известна программа визита Порошенко в Финляндию

В ходе визита планируют подписать Меморандум о взаимопонимании в области энергоэффективности
На сегодня запланирован официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Финляндию. Об этом сообщает Укринформ.
В программе визита - беседа с президентом Финляндии Саули Ниинистьо и переговоры между делегациями двух стран.
Также запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, альтернативных видов источников энергии. После этого президент Украины ответит на вопросы на пресс-конференции.
После обеда президенты двух стран встретятся со спикером парламента и премьер-министром Финляндии.
Среди протокольных мероприятий - возложение цветов на мемориальном кладбище Хиетанеми и к мемориальной доске дома первого Посольства Украины в Финляндии (1918-1921). Планируется общение президента с представителями украинской диаспоры в Суоми.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко изменил военно-административное деление Украины.
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Теги: визит, Порошенко, Финляндия, энергоэффективность
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