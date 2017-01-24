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Власть

Комиссия не смогла выбрать главного люстратора Украины

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Главного люстратора будут выбирать еще раз

Минюст решил объявить повторный конкурс

Министерство юстиции  объявило  повторный конкурс на кресло директора департамента по вопросам люстрации. Это решение члены конкурсной комиссии приняли после того, как  не смогли признать победителем предыдущего конкурса ни одного из кандидатов.

Напомним, на должность главного люстратора  Украины метили 12 человек: Вадим Бондарь, Алиса Дуброва, Татьяна Есик, Любовь Ковалевская, Назар Крупчак, Дмитрий Макаренко, Сергей Нагорный, Анна Самойленко, Александр Татарченко, Александра Чиковани, Наталия Шевченко и Виталий Яровой. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что Минагропрод заявил, что Украина сможет накормить полмиллиарда человек.

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Теги: конкурс, люстрация, Минюст

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