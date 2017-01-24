У экс-замгенпрокурора Кузьмина при обыске нашли золотую лопату

Изделие по размеру аналогично обычным огородным лопатам.

Правррхранители в ходе обыска, который проводился в рамках одного из уголовных дел против бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина обнаружили в его доме золотую лопату.

Факт обысков он подтвердил недавно одному из украинских изданий.

Также у него были обнаружены ценности, документы, материалы, непосредственно интересовавших следствие.

По информации LB, изделие выполнено из золота и имеет размеры аналогичные простой лопате.

Факт обыска подтвердил и сам Кузьмин.