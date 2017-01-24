У экс-замгенпрокурора Кузьмина при обыске нашли золотую лопату

Изделие по размеру аналогично обычным огородным лопатам.
Правррхранители в ходе обыска, который проводился в рамках одного из уголовных дел против бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина обнаружили в его доме золотую лопату.
Факт обысков он подтвердил недавно одному из украинских изданий.
Также у него были обнаружены ценности, документы, материалы, непосредственно интересовавших следствие.
По информации LB, изделие выполнено из золота и имеет размеры аналогичные простой лопате.
Факт обыска подтвердил и сам Кузьмин.
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Источник: «LB.ua»,
Теги: обыск, Ренат Кузьмин, золотой батон, золотая лопата
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