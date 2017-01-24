МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Гройсман решил «разгрести» львовский мусор

0

Правительство пообещало помочь Львову с мусором

Премьер резко раскритиковал городскую власть Львова, назвав ее беспомощной

Главе Львовской областной государственной администрации премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение для мусорного кризиса во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Гройсман отметил, что бюджет развития Львова на 2017 год составляет 1,8 миллиардов гривен, и с такими деньгами не решить проблему «просто недопустимо».

Премьер также заявил, что в случае необходимости правительство оперативно примет необходимые решения, чтобы помочь Львову. 

При этом премьер резко раскритиковал городскую власть Львова, назвав ее беспомощной.

Накануне «Комментарии» писали о том, что мэр города Львова Андрей Садовый заявил, что город стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет иметь последствия для всей Восточной Европы и если будет потепление, то могут быть катастрофические последствия.

Отметим, что львовский мусор продолжает загрязнять Украину. Четыре фуры сбросили отходы в Сумской области и попытались скрыться с места преступления, водителя одной из них полиции удалось задержать в Полтаве.

Как сообщали «Комментарии», 30 мая 2016 года на полигоне произошла трагедия: после пожара произошел обвал, погибло трое спасателей. С тех пор мусор из Львова «путешествует» по всей стране, местные жители перекрывают дороги автомобилям, чтобы не пустить отходы.

Позже стало известно о том, что  Садовый договорился с городским головой Киева Виталием Кличко о вывозе в столицу более трети твердых бытовых отходов. Львовский мусор сжигали в столице до конца лета на заводе «Энергия».

26 сентября жители сел Грибовичи, Малехов и городка Дубляны, граничащих с Грибовичской мусорной свалкой, перекрыли движение на трассе, требуя прекратить работу свалки.  

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Комментарии»,

Теги: Львов, мусор, Гройсман

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Андрей Садовый усомнился, что Львов - это часть Украины

Андрей Садовый усомнился, что Львов - это часть Украины

"> Из-за политических игрищ Порошенко страдают тысячи жителей Львова - Гриценко

Из-за политических игрищ Порошенко страдают тысячи жителей Львова - Гриценко

"> Европа на грани экологической катастрофы из-за львовского мусора

Европа на грани экологической катастрофы из-за львовского мусора

"> Фуры львовского мусора задержали в Сумах

Фуры львовского мусора задержали в Сумах

Загрузка...
Вікторію Заверуху, підозрювану у вбивстві правоохоронців, відпустили з СІЗО під заставу
138049Вікторію Заверуху, підозрювану у вбивстві двох правоохоронців в травні 2015 року, звільнили з Лук’янівського СІЗО після внесення застави, – про це сьогодні
Ярош: СБУ перевірить Пінчука та його скандальну статтю про Крим та Донбас
Viktor-PinchukСлужба безпеки України перевірить скандальну статтю Віктора Пінчука, в якій він пропонує здати Крим в обмін на Донбас, – про це сьогодні

Последние новости

19:07

В 2016 году в Украине погибли 16 зацеперов

19:04

Украина примет ЧЕ по боксу

18:56

Выборы в 40 объединенных общинах пройдут 30 апреля

18:36

Активисты досрочно разблокировали все въезды в столицу

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Тепло в домах и квартирах региона не отключат – облгосадминистрация

Тепло в домах и квартирах региона не отключат – облгосадминистрация »

Одесса

ФГИ принимает предложения по запуску ОПЗ до 24 февраля

ФГИ принимает предложения по запуску ОПЗ до 24 февраля »

Донбасс

Содержание Донбасса обходится России дороже, чем Крыма - данные экспертов

Содержание Донбасса обходится России дороже, чем Крыма - данные экспертов »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.