Гройсман решил «разгрести» львовский мусор

Премьер резко раскритиковал городскую власть Львова, назвав ее беспомощной

Главе Львовской областной государственной администрации премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение для мусорного кризиса во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Гройсман отметил, что бюджет развития Львова на 2017 год составляет 1,8 миллиардов гривен, и с такими деньгами не решить проблему «просто недопустимо».

Премьер также заявил, что в случае необходимости правительство оперативно примет необходимые решения, чтобы помочь Львову.

При этом премьер резко раскритиковал городскую власть Львова, назвав ее беспомощной.

Накануне «Комментарии» писали о том, что мэр города Львова Андрей Садовый заявил, что город стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет иметь последствия для всей Восточной Европы и если будет потепление, то могут быть катастрофические последствия.

Отметим, что львовский мусор продолжает загрязнять Украину. Четыре фуры сбросили отходы в Сумской области и попытались скрыться с места преступления, водителя одной из них полиции удалось задержать в Полтаве.

Как сообщали «Комментарии», 30 мая 2016 года на полигоне произошла трагедия: после пожара произошел обвал, погибло трое спасателей. С тех пор мусор из Львова «путешествует» по всей стране, местные жители перекрывают дороги автомобилям, чтобы не пустить отходы.

Позже стало известно о том, что Садовый договорился с городским головой Киева Виталием Кличко о вывозе в столицу более трети твердых бытовых отходов. Львовский мусор сжигали в столице до конца лета на заводе «Энергия».

26 сентября жители сел Грибовичи, Малехов и городка Дубляны, граничащих с Грибовичской мусорной свалкой, перекрыли движение на трассе, требуя прекратить работу свалки.