Выборы в 40 объединенных общинах пройдут 30 апреля

Центризбирком назначил на 30 апреля местные выборы в 40 громадах

Центральная избирательная комиссия назначила проведение первых местных выборов в 40 объединенных территориальных громадах на 30 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Кроме того, ЦИК объявила с 11 марта 2017 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Такое решение было принято на заседании комиссии, рассмотрев обращение ряда областных государственных администраций.