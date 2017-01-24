Выборы в 40 объединенных общинах пройдут 30 апреля

Центризбирком назначил на 30 апреля местные выборы в 40 громадах
Центральная избирательная комиссия назначила проведение первых местных выборов в 40 объединенных территориальных громадах на 30 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Кроме того, ЦИК объявила с 11 марта 2017 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
Такое решение было принято на заседании комиссии, рассмотрев обращение ряда областных государственных администраций.
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Теги: избирательная кампания, местные выборы, общины, ЦИК
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