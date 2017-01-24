Порошенко потребовал от российских журналистов освободить Украину

Президент Украины отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, во время посещения парламента Финляндии к Петру Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы. В ответ президент Украины произнес: «Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!»

Порошенко сообщил, что только в этом январе на Донбассе погибли семь украинцев. В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.

Как известно, президент Украины находится в Финляндии с официальным визитом.