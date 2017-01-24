Додон не прочь по-соседски наведаться в Киев

Президент Молдовы заявил о готовности посетить Украину и Румынию

Президент Молдовы Игорь Додон 24 января дал первую пресс-конференцию в должности главы государства в Кишиневе, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я сказал о том, что первый визит состоится в Москву. Как и обещал, второй визит состоится в начале февраля в Брюссель. Было бы хорошо, чтобы следующий визит состоялся в Бухарест или Киев. Это нормально, иметь хорошие отношения с соседями. Есть и другие приглашения и предложения, но было бы нормально, чтобы встретиться с соседями», – сказал Додон.

На вопрос журналистов о его действиях, если его не пригласят в Киев или Бухарест, Додон ответил: «Насильно мил не будешь».

«Если не пригласят на уровне глав государств, я буду налаживать сотрудничество с парламентом, правительством. Там (в Румынии) у власти тоже красные (Социал-демократическая партия), я тоже был красным до недавних пор. Так что найдем решения», – сказал лидер Молдовы, который ранее возглавлял Партию социалистов Молдовы.