В Болгарии объявили досрочные выборы в Народное собрание

Новый президент страны распустил болгарский парламент и назначил новые выборы

Новый президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания Болгарии (парламента) с 27 января 2017 года. Одновременно в стране объявлены досрочные парламентские выборы, которые назначены на 26 марта. Об этом сообщает сайт президента Болгарии.

Также Румен Радев подписал указ о назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ПАСЕ переизбрала пророссийского Аграмунта своим президентом.