В Болгарии объявили досрочные выборы в Народное собрание

Новый президент страны распустил болгарский парламент и назначил новые выборы
Новый президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания Болгарии (парламента) с 27 января 2017 года. Одновременно в стране объявлены досрочные парламентские выборы, которые назначены на 26 марта. Об этом сообщает сайт президента Болгарии.
Также Румен Радев подписал указ о назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.
Ранее "Комментарии" писали о том, что ПАСЕ переизбрала пророссийского Аграмунта своим президентом.
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Теги: Болгария, досрочные выборы, президент, роспуск парламента
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