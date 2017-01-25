МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

В Болгарии объявили досрочные выборы в Народное собрание

0

Президент Болгарии назначил руководителя служебного правительства

Новый президент страны распустил болгарский парламент и назначил новые выборы

 Новый  президент Болгарии Румен  Радев подписал указ о роспуске Народного собрания Болгарии (парламента) с 27 января 2017 года. Одновременно в стране объявлены  досрочные парламентские выборы, которые назначены на 26 марта. Об этом сообщает сайт президента Болгарии.

Также Румен Радев подписал указ о  назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.

Ранее "Комментарии"  писали о том, что ПАСЕ переизбрала пророссийского Аграмунта своим президентом.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Болгария, досрочные выборы, президент, роспуск парламента

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Новый президент Болгарии вступил в должность

Новый президент Болгарии вступил в должность

"> Болгарию сковали сибирские морозы (видео)

Болгарию сковали сибирские морозы (видео)

"> В Болгарии не смогли сформировать новое правительство

В Болгарии не смогли сформировать новое правительство

"> В Болгарии эвакуировали город, где взорвался поезд с газом

В Болгарии эвакуировали город, где взорвался поезд с газом

Загрузка...
В Польщі націоналісти побили українських студентів
135233В польському Жешуві група молодиків напала на українських студентів, що саме поверталися до гуртожитку, та побила їх, – повідомляє місцева поліція. За
Прогноз погоди на 25 січня – температура залишатиметься низькою, можливий сніг
rabstol_net_winter_58До України повертаються тріскучі морози та снігопади. В середу, 25 січня, синоптики пророкують хмарну погоду з проясненнями та невеличкий сніг по всій

Последние новости

09:11

Трамп распорядился строить нефтепровод через резервацию индейцев сиу

08:53

Стало известно, в какие страны чаще ездили украинцы в 2016 году

08:45

Фонд Цукерберга приобрел поисковик

08:31

ПАСЕ обеспокоилась безопасностью журналистов в Европе

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Социологи сравнили самочувствие жителей востока Украины с другими регионами

Социологи сравнили самочувствие жителей востока Украины с другими регионами »

Одесса

Губернатор назвал сроки завершения ремонта трассы Одесса-Рени

Губернатор назвал сроки завершения ремонта трассы Одесса-Рени »

Запорожье

Через несколько часов начнется "мистическое" заседание депутатов

Через несколько часов начнется "мистическое" заседание депутатов »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.