Украина догнала Россию по уровню коррупции

Улучшить позиции в рейтинге Украине мешает коррупционная составляющая чиновников, а также отсутствие действенной судебной системы

В мировом Индексе восприятия коррупции за прошлый года наша страна поднялась на две позиции и заняла 131 место из 176 стран, получив 29 баллов из 100 возможных.

Об этом сообщает «Transparency International – Украина».

Несмотря на то, что Украина улучшила несущественно свои показатели, это все равно не позволяет преодолеть 30-балльный барьер, называемый «позором для наций».

Улучшению позиций в мировом рейтинге СРІ помогло продвижение антикоррупционной реформы, однако тормозило то, что отсутствовала нормальная судебная реформа, которая бы работала, кроме того на рейтинг повлияла безнаказанность коррупционеров.

Отметим, что по уровню коррупции Украина находится на одной позиции с Казахстаном, Россией, Непалом и Ираном.

На первом месте по борьбе с коррупцией с 90 баллами - Дания. На последнем - Сомали, с двумя баллами.

Напомним, в Мировом рейтинге восприятия коррупции CPI в 2015 году Украина смогла заработать только один дополнительный балл и достигла результата в 27 баллов из 100 возможных. Соседями Украины с антикоррупционным индексом 27 балов стали Иран, Камерун, Непал, Никарагуа и Парагвай. Россия в рейтинге Transparency International заняла 119 место.

Как сообщали «Комментарии», индекс восприятия коррупции базируется на независимых опросах, в которых участвуют международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum и т.п. Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции).