Нацполиция заинтересовалась финансовой отчетностью 12 партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в финансировании 12 политических партий.

Об этом собщила руководитель НАПК Наталья Корчак

По ее словам, нарушения финансовой отчетности обнаружены в партиях «Наш край», «Народный рух Украины», Аграрная партия, «Новая политика», Партия сильной власти, «Собственная сила», объединение «Прямое действие», «Самоуправляющееся Украинское государство», Партия свободных демократов, Коммунистическая партия Украины, «Зеленые», ВО «Свобода».

«Материалы были отправлены Национальным агентством в Национальную полицию Украины, которая, согласно действующему законодательству, должна реагировать на эти правонарушения», - написала в своем Facebook Корчак.

Как сообщали «Комментарии», 18 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило выводы по отчетам 254-х политических партий за 3 квартал.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило 442 миллионов гривен на финансирование уставной деятельности партий в 2017 году.

Ранее сообщалось о том, что 12 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило средства более 398 млн грн на финансирование политических партий в 2017 году. Соответствующим решением Радикальной партии Олега Ляшко выделено 38 млн 257,9 тыс. грн, «Самопомочи» - 56 млн 394,56 тыс. грн, «Блоку Петра Порошенко» - 112 млн 103,6 тыс. грн, «Оппозиционному блоку» - 48млн 467,7 тыс. грн, «Батькивщине» - 29 млн 182,2 тыс. грн, «Народному фронту» - 113 млн 753,5 тыс. грн, сообщает пресс-служба НАПК.

Право на государственное финансирование есть у партий, которые на последних выборах в Верховную Раду (2014) набрали более 5% голосов избирателей.