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Следователи изучают звонки всех абонентов в период Майдана

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Украина засекретила всю информацию о звонках во время Майдана

 Арестованы сервера с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров.

Печерский районный суд Киева арестовал сервера с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров большинства мобильных операторов Украины с января по март 2014 года. 

Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве от 17 ноября 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

Сообщается, что они исследуют обстоятельства создания бывшим президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, и совершения им, а также членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.

Кроме того, расследуется превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, которое повлекло за собой массовые жертвы среди активистов.

Информация о звонках следователям понадобилась информация о соединениях абонентов, срок хранения которой ограничен и в большинстве случаев не сохраняется операторами более 3 лет.

В акциях протеста того периода было задействовано более 1 000 000 человек, а со стороны правоохранителей для прекращения протестов задействовали в тот период более 20 000 человек.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал законопроект о присвоении активистам Майдана статуса участника боевых действий, говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось о том, что Печерский районный суд города Киева вынес постановление о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, Российская Федерация продлила экс-президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище на своей территории. Согласно документам, убежище продлили до 26 октября 2017 года.

Также сообщалось, что 5 декабря Виктора Януковича планировали допросить в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Вместо него на допрос в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины пришел его адвокат.

29 ноября Главный военный прокурор и зам Генпрокурора Анатолий Матиос заявил, что уголовные дела против экс-президента Украины Виктора Януковича могут быть закрыты.

Как сообщали «Комментарии», 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко зачитал Виктору Януковичу обвинение в государственной измене. Сам Виктор Янукович признал, что 30 ноября 2013 года «Беркут» превысил полномочия на Майдане. Кроме того, Янукович заявил, что к вооруженному противостоянию на Майдане призывал Юрий Луценко. 

Кроме того, беглый президент опроверг многочисленные телефонные разговоры с бывшим главой Администрации президента Виктором Медведчуком во время Майдана. 

Также он рассказал, почему не остановил убийства на Майдане и сообщил, что тогдашний спикер Верховной Рады Александр Турчинов пытался остановить вертолет, в котором экс-президент бежал из Украины. В перерыве судебного заседания прокурор Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Алексей Донский заявил, что Виктор Янукович откровенно лжет на допросе по убийствам на Майдане. 

В ходе допроса, в котором он проходил по делу о расстреле Майдана, как свидетель, Янукович сообщил следствию, что не помнит разговаривал  ли он 20 февраля с министром МВД Виталием Захарченко, а вот с Владимиром Путиным разговор в этот день был. Всех подробностей разговора экс-президент на помнит, но скорее всего речь шла о представителе России Лукине, который присутствовал на встрече Януковича с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции.

Также экс-президент объяснил, что уехал в Крым, потому что в стране произошел госпереворот и его отстранили от власти. В ночь на 22 февраля Янукович покинул Межигорье.  Сначала он уехал в Харьков, затем в  Донецк. В тот  момент, когда Верховная Рада принимала постановление о самоустранении президента страны, Янукович  находился в резиденции Ахметова.

23 февраля  беглый президент  был уже в Крыму, а  24 февраля  - выехал в Россию. Но при этом на вопрос о том до какой даты Янукович себя считал президентом, он ответил, что до сих пор несет на себе эту ответственность.

Виктор Янукович также заявил, что хотел бы встретиться с мэром Киева Виталием Кличко, экс-премьер-министром Арсением Яценюком и главой ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком.Также он добавил, что ни с кем не обсуждал расстрел Майдана, несмотря на многочисленные телефонные разговоры.

Во время судебного заседания стало известно, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров 18 февраля 2014 года летал в Санкт-Петербург (Россия), где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Янукович извинился перед родными Небесной сотни и признал, что «отморозился».

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: звонки, Майдан, Революция достоинства, суд

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