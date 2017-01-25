Из-за мусора Львову грозит вспышка кишечной инфекции

После повышения температуры воздуха из-за не вывезенного мусора Львову грозит вспышка кишечной инфекции.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения во Львове Владимир Зуб.

«Пока держится низкая температура, эпидемиологические риски инфекционных заболеваний на территории города являются низкими. Когда температура будет выше +8 по Цельсию, существенно могут возрасти риски возникновения инфекционных заболеваний», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что существует риск увеличения количества грызунов.

Накануне «Комментарии» писали о том, что мэр города Львова Андрей Садовый заявил, что город стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет иметь последствия для всей Восточной Европы и если будет потепление, то могут быть катастрофические последствия.

Отметим, что львовский мусор продолжает загрязнять Украину. Четыре фуры сбросили отходы в Сумской области и попытались скрыться с места преступления, водителя одной из них полиции удалось задержать в Полтаве.

Как сообщали «Комментарии», 30 мая 2016 года на полигоне произошла трагедия: после пожара произошел обвал, погибло трое спасателей. С тех пор мусор из Львова «путешествует» по всей стране, местные жители перекрывают дороги автомобилям, чтобы не пустить отходы.

Позже стало известно о том, что Садовый договорился с городским головой Киева Виталием Кличко о вывозе в столицу более трети твердых бытовых отходов. Львовский мусор сжигали в столице до конца лета на заводе «Энергия».

26 сентября жители сел Грибовичи, Малехов и городка Дубляны, граничащих с Грибовичской мусорной свалкой, перекрыли движение на трассе, требуя прекратить работу свалки.