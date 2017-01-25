ПАСЕ может заставить Украину провести выборы на оккупированных территориях

ПАСЕ намерена требовать от Киева проведение парламентских выборов на оккупированной территории Востока Украины

Об этом заявили несколько европейских депутатов по итогам закрытого заседания комитета.

Сообщается, что ПАСЕ поддержала одну из правок, которая была предложена пророссийскими депутатами из леворадикальных партий, о недопредставленности в Верховной раде депутатов от восточноукраинских регионов.

Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия) порекомендовал дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную Раду на территориях, которые неподконтрольны Киеву, и мониторинговый комитет поддержал его предложение.

Как сообщали «Комментарии», 23 января ПАСЕ переизбрала пророссийского Аграмунта своим президентом.

Напомним, в октябре прошлого года Президент Украины заявил, что выборы на Донбассе можно будет провести только тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины.

В ноябре Беларусь изъявила желание содействовать миру в Украине вплоть до организации местных выборов.

Ранее в «ДНР» выразили надежду, что страны-гаранты оперативно повлияют на Киев для выполнения им «формулы Штайнмайера».

Напомним, «формула Штайнмайера» подразумевает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, выведет своих солдат и технику с Донбасса.