Финкомитет Рады выяснит, что новое правление будет делать с «Приватбанком»

Комитет ВР по финансовой политике и банковской деятельности намерен в ближайшее время выяснить план действий нового правления «Приватбанка» отношении дальнейшего развития национализированного финучреждения.

Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава комитета Сергей Рыбалка.

По мнению народного депутата, национализация «Приватбанка» спасла его от ликвидации и краха всей банковской системы. «В ситуации с Приватбанком, если выбирать – отправлять этот банк на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, или национализировать, безусловно, что лучше национализировать», - отметил он.

По словам С. Рыбалки, уже в ближайшее время комитет планирует заслушать вновь назначенное правительством правление «Приватбанка», чтобы выяснить его дальнейшие планы по развитию банка.

«Мы же встречались с Правлением Национального банка. Через месяц планируем встретиться с правлением «Приватбанка», чтобы узнать, в каком состоянии государство приняло это учреждение и какой план действий, чтобы сохранить его активы, не допустить паники на рынке и чтобы обновить доверие к банковской системе. Также нас интересуют планы правления по оздоровлению банка и его дальнейшей судьбы: он будет продаваться, или оставаться в собственности государства», - отметил Сергей Рыбалка.

Народный депутат привел пример работы центробанка Японии, где за весь период кризиса было ликвидировано лишь три банка, а в другие государство вкладывало много средств, чтобы их спасти.

«Во время командировки в Японию мы встречались со многими представителями финансово-банковского сектора, в том числе и с председателем национального банка Японии, который входит в пятерку самых влиятельных людей мира. Во время последнего кризиса в Японии они делали все для того, чтобы сохранить банки. За этот период они ликвидировали только три банка», - отметил нардеп.

По его словам, в другие банки государство в Японии вкладывало средства, чтобы их сохранить. «Мне бы очень хотелось, чтобы власть и Национальный банк Украины сегодня, по примеру Японии, делали все возможное, чтобы сохранить наши коммерческие банки», - отметил Сергей Рыбалка.