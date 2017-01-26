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Власть

НАБУ получило доказательства коррупции в «Укрзализныце»

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НАБУ получило материалы о коррупции в УЗ

В правоохранительные органы переданы документы о коррупционный составляющей в «Укрзализныце"

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

 Он отметил, что в НАБУ неоднократно передавались различные документы. Он надеется, что Антикоррупционное бюро вскоре завершит следственные действия, которые проводятся по данному вопросу еще с 2016 года. Также он выразил надежду, что это же сделает и СБУ. 

По словам Омеляна, Мининфраструктуры регулярно взаимодействует с правоохранительными структурами.

Как сообщали «Комментарии», 18 января Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.

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Источник: «5 канал»,

Теги: балчун, коррупция, НАБУ, УЗ, Омельян

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