Новинский считает резолюцию ПАСЕ по Украине победой оппозиции

Поддержка ПАСЕ украинской оппозиции в языковом вопросе является признанием ее авторитета в Европе, - заявил нардеп Вадим Новинский

25 января ПАСЕ проголосовала за доклад мониторингового комитета «Функционирование демократических институтов в Украине».

Народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский считает, что данное решение свидетельствует о победе украинской оппозиции и признании ее авторитета в Европе.

По его словам, ПАСЕ поддержала требования оппозиции к украинской власти, которые заключались в том, что необходимо исправить закон о люстрации, соблюдать права оппозиции, а также касательно языкового вопроса.

«Самое важное - в резолюции четко озвучено требование относительно выполнения минских соглашений об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации», - написал Новинский на своей странице в Facebook.

По его словам, последние два года оппозиция требовала от властей выполнение минских соглашений, однако эти требования систематически игнорировались подвластной коалицией.

«Наконец, это проблема стала очевидной и для наших партнеров по Ассамблее, ведь в докладе содержатся требования ко всем сторонам конфликта, в части конституционной реформы и децентрализации», - добавил политик.

Также он выразил мнение, что очень важным является тот факт, что ПАСЕ потребовала от украинских властей не спекулировать на языковом вопросе.

Новинский отметил еще один очень важный аспект, который был затронут в докладе, а именно политика власти в церковном вопросе.

"Наша позиция о невозможности вмешательства государства в церковные дела нашла широкую поддержку среди делегатов ПАСЕ», - сказал он.

В заключении Новинский добавил, что оппозиция будет прикладывать все усилия для того, чтобы в Украине наконец-то настал мир, а также, чтобы украинцы могли чувствовать себя защищенніми независимо от их политических взглядов, национальности, и языка на котором они говорят.

Ранее «Комментарии» писали о том, что члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также касательно недопустимых инициатив по языковому вопросу.

Народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский. напомнил, что только за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а также священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям. В частности, он отметил, что шесть священнослужителей были убиты, а дела об их убийстве не были расследованы должным образом.