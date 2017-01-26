Латвия потребовала предоставить Украине безвиз в Шенгенскую зону

МИД Латвии требует предоставить Украине безвиз в этом году

В 2016 году необходимо ввести отмену краткосрочных виз для въезда украинцев в Шенгенскую зону. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«В этом году необходимо, наконец, ввести отмену краткосрочных виз для въезда граждан Грузии и Украины в Шенгенскую зону», - подчеркнул Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия выступает за территориальную целостность стран Восточного партнерства и право самим выбирать свою судьбу.

Отметим, 29 декабря заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.

Ранее «Комментарии» писали, что безвизовый режим Украины с ЕС обещали утвердить 1 февраля.

Напомним, 7 декабря Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза подтвердил компромиссный текст, согласованный с Европарламентом относительно регулирования пересмотра механизма приостановки безвизового режима.

Также сообщалось о том, что 15 декабря в ходе пленарного заседания в Страсбурге евродепутаты большинством голосов приняли компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, пока безвизовый режим будет приостановлен, ЕК и другие заинтересованные страны должны будут разрешить ситуацию, которая привела к приостановке безвизового режима.

В случае, если в течение 9 месяцев, в которые безвизовый режим будет приостановлен, ситуация не изменится, то Еврокомиссия может предложить продолжить безвиз на 18 месяцев. Это предложение может поступить не позднее, чем за 2 месяца до конца девятимесячного срока приостановки безвизового режима, то есть не позже, чем через 7 месяцев, после приостановки. Европарламент, или страны ЕС могут протестовать против такого предложения.