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Власть

Рыбалка рассказал, как защитить клиентов ломбардов

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Рада рассмотрит законопроект о деятельности ломбардов

На шестой сессии парламента, которая откроется 7 февраля, на рассмотрение депутатов будет подан законопроект «О ломбардах и ломбардной деятельности» (№1800)

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

 По его словам, этот законопроект позволит урегулировать этот рынок и даст возможность более эффективно работать ломбардам, а их клиентам - чувствовать себя более защищенными».

«Законом предлагается увеличить уставной капитал для новых ломбардов, а для тех учреждений, у которых нет филиалов предлагается установить сумму на уровне 500 тыс. грн. Для сетей эта сумма составит 1 млн грн», - сказал он.

Также предлагается урегулировать собственно форму ломбарда.

Рыбалка отметил, что для удобства клиентов, таких учреждений чаще всего размещаются в киосках у метро и других «проходных местах», но это совсем не гарантирует, что такой киоск не снесут городские власти или же сам собственник, который оставит клиента с его договором - но без заложенных ценностей

«Мы предлагаем размещать ломбарды в помещениях площадью не менее 5 кв. м (но не в переоборудованных пунктах обмена валют), и в обязательном порядке должны быть камеры видеонаблюдения и охранная сигнализация», - добавил он.

По словам депутата, одним из важных пунктов является то, что руководство и главный бухгалтер ломбарда обязаны иметь безупречную деловую репутацию и без этого условия ломбард не сможет получить лицензию.

«Также предусмотрено создание резервного фонда с целью покрытия убытков от предоставления ломбардом финансовых услуг в размере не менее 15% минимального уставного капитала.  Ежегодно в него должно отчисляться не менее 5% чистой прибыли ломбарда, это поможет позволяет исключить использование ломбардов в качестве инструмента ухода от налогообложения», - отметил он.

Рыбалка также подчеркнул, что предлагает по аналогии с потребительским кредитованием банками добавить в законопроект нормы об обязательном указании финальной стоимости кредита для потребителя.

«В третьем квартале прошлого года средневзвешенная годовая ставка в ломбардах составляла около 180% годовых, а это в разы выше любого кредита, не говоря уже о существенно заниженной оценке залогов. Несмотря на это, граждане все чаще пользуются услугами ломбардов из-за соображений так называемой анонимности, хотя заключается официальный договор с указанием всех реквизитов», - отметил Рыбалка. 

По его словам, комитет будет инициировать дополнительные обсуждение документа с участием как представителей ломбардов и регулятора, так и общественных организаций, которые защищают права потребителей финансовых услуг.

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Теги: законопроект, Ломбарды, рыбалка

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