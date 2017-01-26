Киев придумал план по реинтеграции Крыма

Документ будет по аналогии созданного для временно перемещённых лиц Донбасса

Украинские власти планируют предоставить различные преференции жителям Крыма по аналогии с документом, принятым для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

По его словам, речь идет о предоставлении различных административных услуг, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», - отметил он.