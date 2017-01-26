Опасаясь отставки, Рада ускорится с принятием языкового закона

Верховная Рада торопится принять новый закон о языке, опасаясь досрочных парламентских выборов

Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Игорь Луценко.

По его словам, тема досрочных выборов звучит и поэтому наредепы решили застраховать себя на случай возможного ухода из парламента.

«Мы сможем своим избирателям сказать, что мы недаром сходили в парламент, даже если мы уже не будем парламентариями», - сказал он.

Депутат отметил, что нормы законопроекта 5670 в большинстве случаев касаются чиновников и языка их общения в органах государственной и местной власти, а интересы простых граждан затрагивают гораздо в меньшей степени, чем, например, введение языковых квот для радиостанций.

По его слова, если вдруг каденция нынешнего парламента закончится через несколько месяцев, парламентариям нужно как можно скорее закрыть языковый вопрос.

Напомним, ранее нардеп Вадим Новинский заявил, что поддержка ПАСЕ украинской оппозиции в языковом вопросе является признанием ее авторитета в Европе.

Ранее «Комментарии» писали о том, что члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также касательно недопустимых инициатив по языковому вопросу.

Как писали «Комментарии», депутаты разработали законопроект № 5670 который предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку. Авторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов.

Согласно законопроекту предлагается ввести уголовную ответственность за публичное унижение или неуважение к украинскому языку, которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.