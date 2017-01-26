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Власть

Украинскую армию накормят по новой концепции

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Степан Полторак, министр обороны Украины

Глава Минобороны отчитался об успешных реформах в подконтрольной ему сфере

В 2017 году 25 военных частей планируется перевести на новую систему обеспечения питанием. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, открывая заседание комитета реформ, передает ЛІГА.net.

Полторак напомнил, что в 2016 году эксперимент по обеспечению продовольствием был проведен в двух военных частях.

«Эксперимент был удачным, и в 2017 году 25 военных частей переходят на новую систему питания личного состава, которая будет гораздо лучше и современнее, чем та, что была раньше», – сказал он.

Полторак добавил, что отработан новый состав сухпайков и начата процедура их закупки и поставки в войска.

Глава Минобороны также отметил, что проведена реформа вещевого обеспечения, введено 17 стандартов НАТО, касающиеся как обмундирования, так и индивидуальных средств защиты. Вводится система электронного учета имущества на базах и складах.

Министр сообщил, что уже разработана и находится на согласовании военно-медицинская доктрина Украины.

В ноябре прошлого года 20 января Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.

Сообщалось, что первыми на новые стандарты питания переведут Одесскую Западную базу ВМС, 19-ю ракетную бригаду, 184-й учебный центр Старычи, 142-й учебный центр ССО, 199-й учебный центр ВДВ, 79-ю ДШБ, 8-й ОП СпН (включая 140 у/ц ССО), 3-й ОП СпН, 37 ОПЗ, 56 ОМПБр и ряд других армейских частей.

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Теги: армия, ВСУ, Минобороны, питание, Полторак

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