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Власть

Осуществляя давление на Ukrlandfarming, НБУ расшатывает экономическую ситуацию в стране, - Карасев

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Осуществляя давление на Ukrlandfarming, НБУ расшатывает экономическую ситуацию в стране, - Карасев

Если Гонтарева продолжит атаковать Укрлендфарминг Бахматюка, ей придется переступить через премьера и правительство.

Как ранее сообщали «Комментарии», премьер-министр Владимир Гройсман, находясь с визитом в Хмельницкой области, объяснил свое отношение к проблемам сельхозпроизводителей, и в частности пообещал поддержать агрохолдинг Ukrlandfarming и других крупных национальных производителей, которые попадают под жесткий прессинг НБУ, фискалов и других госведомств. Глава правительства сообщал о намерении обсудить конфликт НБУ и Ukrlandfarming с председателем Нацбанка Валерией Гонтаревой. «Еще раз хочу подтвердить, что моя позиция следующая – не нужно мешать тем, кто создает национальный продукт. Нужно помогать тем, кто создает рабочие места», – сказал Гройсман.

И тут следует особо подчеркнуть, что создавая агрохолдингу Ukrlandfarming проблемы, Нацбанк практически расшатывает экономическую, но и политическую ситуацию в стране. В частности, так считает Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, который обозначил свое мнение по этому вопросу на своей странице в Facebook. По его словам, премьер-министр Украины сегодня выступил в поддержку национального производителя, поскольку видит все последствия банкротства Ukrlandfarming.

 

«Здравый смысл в этой ситуации безусловно на стороне Гройсмана. Позицию и действия хозяйки Нацбанка в конфликте с Бахматюком трудно объяснить заботой об интересах государства. Да, за собственником холдинга числятся задолженность двух его банков Нацбанку – он выступал поручителем по кредитам. Бахматюк от долгов не отказывается, но просит об отсрочке на несколько лет. Закончится эпопея с войной на Востоке, Украина откроется для рынка капитала, и долги Нацбанку, равно как и другим кредиторам, вернут. Пока же будут платить проценты.

Честное предложение, справедливое? В известных зарубежных банках и инвестиционных фондах считают, что да. Против только НБУ – вынимай из бизнеса живые деньги сейчас, когда посевная, когда надо закупать топливо, удобрения, семена. И не имеет значения, что сотни тысяч гектар останутся незасеянными, развалится крупнейший агропроизводитель страны. И последствия этого развала, хочу вам сказать, будут не только экономические. Десятки тысяч крестьянских семей в разных регионах проклянут эту власть, которая ничего не сделала, показав, что умеет лишь разрушать», – пишет Карасев.

«Премьер пообещал поддержать аграриев, защитить от атак руководства Национального банка. Очень скоро мы узнаем, чей авторитет в глазах президента сильнее – премьера или Гонтаревой. Готова ли Гонтарева переступить через премьера, правительство и дальше гнуть свою линию? Ситуация интересная. На кону не только судьба агрохолдинга, но и авторитет премьера», – отмечает политолог.

Как известно, ранее собственник крупнейшего агрохолдинга Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Национального банка Украина Валерией Гонтаревой. В компании считают, что Гонтарева имеет личную заинтересованность в уничтожении крупнейшей аграрного производителя в Украине.

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Теги: UkrLandFarming, агрохолдинг, Бахматюк, Гонтарева, НБУ, Вадим Карасев

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