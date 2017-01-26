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«Нафтогаз Украины» плодотворно сотрудничает с посольством США

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«Нафтогаз Украины» плодотворно сотрудничает с посольством США

Американские чиновники крупно наживаются за счет контроля за покупкой газа для Украины

Вы хотите знать, как заработать миллион? Не скромничайте, мы дадим вам совет, как вы можете стать обладателями и двух, и десяти, и нескольких десятков миллионов. Так вот, для этого нужно совсем немного: всего лишь занимать должность среднего уровня в Госдепартаменте США и работать со странами третьего мира.

Об этом сообщает VideoNews.

Итак, на чем наверняка может заработать американский чиновник? Ответ прост: на схемах закупок газа для Украины, бывшей республики СССР, которая ныне воюет с Россией.

Так сложилось исторически, что в этой стране сфера закупок голубого топлива всегда была предметом коррупции причастных к этому государственных мужей. Традиционно на таких операциях зарабатывало окружение хозяина Кремля Владимира Путина: в этом ему активно помогала Юлия Тимошенко, народный депутат, а в прошлом – глава украинского правительства. Однако меняются времена, а с ними и схемы. Ныне урожай с этого щедрого поля собирают американские чиновники.

Новая модель заработала сравнительно быстро. Через год после Революции достоинства Киев полностью отказался от закупок газа напрямую в России и стал покупать его у европейских продавцов. Крупнейший покупатель – госкомпания «Нафтогаз Украины», которая ежегодно использует миллиарды казенных долларов для закупки газа на биржах в Европе.

Украинские потребители не столько продвинуты в финансах, чтобы понимать и отслеживать динамику рынка газа в Европе. Динамика котировок на газовых биржах позволяет смышленым руководителям украинской госкомпании покупать ресурс через компании-посредники, а на разнице зарабатывать сотни миллионов долларов ежегодно.

Переплата достигает порядка 25 долларов на одной тысяче кубометров. Годовой уровень закупок – 11 млрд. кубов газа

Казалось бы, куда смотрит правительство и контролирующие органы? Мы попытались это выяснить. И вот что нам стало понятно: авторы схем, они же руководители «Нафтогаза», Андрей Коболев и Юрий Витренко, пользуются, как вы понимаете, небезвозмездно, покровительством чиновников среднего звена из американского Госдепартамента, которые влияют на позицию сотрудников посольства США в Украине.

Последние после убедительных просьб старших коллег выступают на разнообразных совещаниях и мероприятиях и выражают поддержку Коболеву и Витренко, которые в свою очередь рассчитываются за покровительство доступом к схемам по закупке природного газа в Европе.

Не правда ли, вы возмущены? Но и это еще не все... Несчастное население Украины вынуждено платить за газ все больше и больше – правительство страны из-за таких схем повышает цену на него с завидным постоянством.

Действие таких государственных служащих, которые зарабатывают на интересах страны, где идет война, а народ собирает копейки для покупки хлеба – преступление, однако это, похоже, никого не волнует.

И разумеется, с этим надо кончать.

Редакция американского издания отправила официальный запрос в посольство США в Украине с вопросами послу США в Украине Мари Йованович. Вот эти вопросы:

1. Насколько тесно посольство США сотрудничает с НАК «Нафтогаз Украины»?

2. В узких кругах журналистов Андрей Коболев называет вас своими партнерами, в чем заключается это партнерство?

3. Действительно ли в случаях политических кризисов вокруг НАК «Нафтогаз Украины» вы принимаете активное участие в их разрешении?

4. Если да, то с кем из руководства США согласовываются такие действия?

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Теги: Витренко, газ, Коболев, Нафтогаз, США

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