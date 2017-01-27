Дональд Трамп ждет звонка от Путина

Президент США заявил, что ему есть, что обсудить с Владимиром Путиным

Глава США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре побеседовать по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

«Он позвонил мне после того, как я выиграл выборы. У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Известно, что Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации. Тогда политики договорились о налаживании межгосударственных отношений

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США уже появлялась информация о предстоящей скорой телефонной беседе лидеров двух держав.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что первый телефонный разговор российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом после вступления последнего в должность может состояться в субботу, 28 января.

Ранее «Комментарии" писали о том, что премьер Великобритании придет в Белый дом с подарками.