СМИ заявляют о подготовленных США документах на снятие антироссийских санкций

Журналисты ссылаются на собственные источники в Белом доме
Необходимые документы для снятия антироссийских санкций подготовили в Администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.
«Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России», пишет Потье При этом он напомнил, что на субботу намечены переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном.
Также информацию о снятии ограничительных мер в отношении России подтверждает сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.
«Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону. В свою очередь Кремль подтвердил, что первый телефонный разговор российского президента с президентом США после вступления последнего в должность может состояться в субботу, 28 января.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сети взорвала резкая перемена выражения лица Меланьи Трамп.
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