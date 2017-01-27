Депутаты Госдумы «слили» Януковича

Бывшие депутаты Госдумы дали показания против Януковича

Два бывших депутата Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины дали показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Денис Вороненков «сам проявил инициативу и связался с Генпрокурором Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича».

Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.

Сообщается, что Пономарев несколько раз в декабре и январе встречался с украинскими следователями и главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Он сообщил следователям о договоренностях между Януковичем и российским руководством.

Отмечается, что СК РФ подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.