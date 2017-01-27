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Власть

Президент Болгарии представил временное правительство

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Румен Радев распустил парламент и назначил служебное правительство

Служебное правительство будет работать два месяца - до проведения внеочередных парламентских выборов

Сегодня в Болгарии новый президент Румен Радев  представил служебное правительство страны, которое будет работать  до того времени, как пройдут  парламентские выборы. Они назначенына 26 марта 2017 года.

Напомним, на следующий день после своей инаугурации  Румен Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы.

«Служебное правительство имеет ясно определенные приоритеты: обеспечение нормального функционирования государства до момента формирования следующего легитимного правительства, проведение честных выборов, подготовка к председательству Болгарии в Совете ЕС», — заявил президент в ходе церемонии представления служебного правительства в здании администрации главы государства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Беларуси Лукашенко заявил, что Украина воюет за независимость.

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Теги: Болгария, временное правительство, президент

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