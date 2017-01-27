Президент Болгарии представил временное правительство

Служебное правительство будет работать два месяца - до проведения внеочередных парламентских выборов

Сегодня в Болгарии новый президент Румен Радев представил служебное правительство страны, которое будет работать до того времени, как пройдут парламентские выборы. Они назначенына 26 марта 2017 года.

Напомним, на следующий день после своей инаугурации Румен Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы.

«Служебное правительство имеет ясно определенные приоритеты: обеспечение нормального функционирования государства до момента формирования следующего легитимного правительства, проведение честных выборов, подготовка к председательству Болгарии в Совете ЕС», — заявил президент в ходе церемонии представления служебного правительства в здании администрации главы государства.

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