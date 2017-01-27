Трамп и Меркель обсудят Путина по телефону

По данным источников, президент США и канцлер Германии обсудят ситуацию с антироссийскими санкциями

На 28 января намечен телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Ожидается, что они обсудят ситуацию с Россией и санкциями, введенными против нее из-за военной агрессии на востоке Украины. Об этом пишет агентство Reuters , ссылаясь на собственные источники.

По данным источника, что если Вашингтон пойдет на такой шаг, как снятие санкций с России, то Европейскому союзу не обязательно поступать так же, так как его санкции остаются связанными с реализацией минских соглашений.

Напомним, на субботу 28 января у Трампа также запланирован телефонный разговор с президентом России. Кремль подтвердил информацию об этой дате.

Ранее "Комментарии" писали о том, что после победы Трампа на выборах в США раскупили роман Оруэлла «1984».