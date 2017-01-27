Суд над Януковичем будут транслировать на всю Украину

С марта украинские телеканалы будут транслировать судебные заседания по делу о госизмене экс-президента

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«С марта на экранах всей страны - открытый, беспристрастный и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, которое позволило Путину ввести войска в Крым, а потом на Донбасс», - сказал он.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.