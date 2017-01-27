Каждый раз, убегая из власти, коррупционеры возвращаются под лозунгами разъединения, — Вадим Рабинович

«Власть не умеет управлять экономикой, да и вообще страной. Она идет путем затягивания поясов людям. Но когда народ уже без штанов, то затягивать пояса некуда!» Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

По словам парламентария, сегодняшняя экономическая политика Украины направлена не на повышение уровня жизни, а на взимание средств у населения. Вадим Рабинович убежден, что такой экономический курс нашей державы уже в обозримом будущем будет иметь негативные последствия. «Власть не понимает, что для того, чтобы у людей были деньги, надо повышать покупательную способность граждан. Чтобы люди не выживали, а зажиточно жили — и тогда заработают экономические механизмы. Нет другого пути. Вместо этого мы наблюдаем, как власть просто уничтожает собственное население: придавливает падением национальной валюты, закрытием банков, душит тарифами, поборами и ценами, налогами на пенсии, отнятием стипендий. Страны всего мира ищут механизмы защиты граждан от повышения цен, сохранения и увеличения их жизненного уровня. Так во всем мире, кроме нашей страны», — заявил Вадим Рабинович.

Лидер партии «За життя» также отметил, что считает циничным со стороны власти повышать налоговое давление на население, не раскрывая при этом коррупционных дел против чиновников. «Ни одного серьезного уголовного дела по коррупции. Все, кто раньше бежали, уже вернулись и работают, никого не трогают: успели откупиться. Чиновников сняли с розыска Интерпола. Сытник рассказывает, что ему НАБУ 100 миллионов вернуло, а на него в бюджете заложено на них почти полтора миллиарда. Так, может, сделать хороший «бизнес»: закроем бюро — и сэкономим государству миллиард и четыреста миллионов? В бюджет заложены деньги от Януковича и Лазаренко, а вместо всего этого комбинация из трех пальцев…», — констатирует Вадим Рабинович, добавляя, что власти следует работать над решением конкретных экономических проблем, а не выступать с законопроектами, которые разъединяют украинское общество: «Нам нельзя допускать, чтобы, убегая от суда за разграбление страны, нас снова бросали в ненависть, в противостояние. Каждый раз они из власти убегают, а потом возвращаются под лозунгами разъединения, какой-то катавасии. Нам нельзя этого допускать, нельзя, чтобы нас в очередной раз разъединяли, стравливали друг с другом, нельзя гражданской войны. Нельзя принимать законы, которые нас разъединяют. Вот в Швейцарии пять языков, и никому это не мешает, не мешает Швейцарии процветать. Отсутствие языка еще никому не мешало процветать, а вот отсутствие мозгов и совести мешает. Нам не нужно радоваться тому, что соседи живут еще хуже нас. Нам надо строить свою богатую и сильную Украину, Швейцарию Восточной Европы, где люди будут жить, а не выживать под гнетом воров».