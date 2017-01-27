МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Каждый раз, убегая из власти, коррупционеры возвращаются под лозунгами разъединения, — Вадим Рабинович

0

Вадим Рабинович о власти и экономике

«Власть не умеет управлять экономикой, да и вообще страной. Она идет путем затягивания поясов людям. Но когда народ уже без штанов, то затягивать пояса некуда!» Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

По словам парламентария, сегодняшняя экономическая политика Украины направлена не на повышение уровня жизни, а на взимание средств у населения. Вадим Рабинович убежден, что такой экономический курс нашей державы уже в обозримом будущем будет иметь негативные последствия. «Власть не понимает, что для того, чтобы у людей были деньги, надо повышать покупательную способность граждан. Чтобы люди не выживали, а зажиточно жили — и тогда заработают экономические механизмы. Нет другого пути. Вместо этого мы наблюдаем, как власть просто уничтожает собственное население: придавливает падением национальной валюты, закрытием банков, душит тарифами, поборами и ценами, налогами на пенсии, отнятием стипендий. Страны всего мира ищут механизмы защиты граждан от повышения цен, сохранения и увеличения их жизненного уровня. Так во всем мире, кроме нашей страны», — заявил Вадим Рабинович.

Лидер партии «За життя» также отметил, что считает циничным со стороны власти повышать налоговое давление на население, не раскрывая при этом коррупционных дел против чиновников. «Ни одного серьезного уголовного дела по коррупции. Все, кто раньше бежали, уже вернулись и работают, никого не трогают: успели откупиться. Чиновников сняли с розыска Интерпола. Сытник рассказывает, что ему НАБУ 100 миллионов вернуло, а на него в бюджете заложено на них почти полтора миллиарда. Так, может, сделать хороший «бизнес»: закроем бюро — и сэкономим государству миллиард и четыреста миллионов? В бюджет заложены деньги от Януковича и Лазаренко, а вместо всего этого комбинация из трех пальцев…», — констатирует Вадим Рабинович, добавляя, что власти следует работать над решением конкретных экономических проблем, а не выступать с законопроектами, которые разъединяют украинское общество: «Нам нельзя допускать, чтобы, убегая от суда за разграбление страны, нас снова бросали в ненависть, в противостояние. Каждый раз они из власти убегают, а потом возвращаются под лозунгами разъединения, какой-то катавасии. Нам нельзя этого допускать, нельзя, чтобы нас в очередной раз разъединяли, стравливали друг с другом, нельзя гражданской войны. Нельзя принимать законы, которые нас разъединяют. Вот в Швейцарии пять языков, и никому это не мешает, не мешает Швейцарии процветать. Отсутствие языка еще никому не мешало процветать, а вот отсутствие мозгов и совести мешает. Нам не нужно радоваться тому, что соседи живут еще хуже нас. Нам надо строить свою богатую и сильную Украину, Швейцарию Восточной Европы, где люди будут жить, а не выживать под гнетом воров».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Вадим Рабинович, партия "За життя", налоги, Экономика

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Украине космически взлетят цены из-за выросшей минималки

В Украине космически взлетят цены из-за выросшей минималки

"> ПАСЕ может заставить Украину провести выборы на оккупированных территориях

ПАСЕ может заставить Украину провести выборы на оккупированных территориях

"> «В стране бедность, нищета, а народные депутаты улетают на инаугурацию президента США», – Рабинович

«В стране бедность, нищета, а народные депутаты улетают на инаугурацию президента США», – Рабинович

"> Выяснилось, чем грозит экономике Украины повышение минималки

Выяснилось, чем грозит экономике Украины повышение минималки

Загрузка...
В США підтвердили намір зняти санкції з Росії
630_360_1484224544-2054Радник Трампа Келліенн Конуей повідомила, що Білий дім дійсно розглядає можливість зняття санкцій з Росії, які були накладені через її роль в
СБУ скасувала заборону на в’їзд меру Перемишля Роберту Хомі
robert-homaСлужба безпеки України скасувала заборону на в’їзд меру польського Перемишля Роберту Хомі, – повідомила сьогодні прес-секретар відомства Олена Гітлянська. За її словами,

Последние новости

17:37

В Аргентине туристы до смерти замучили маленького дельфина ради фото (ВИДЕО)

17:20

Назван фрукт, который защити от рака

17:12

Украинцам предлагают оплачивать коммуналку с рассрочкой на пять лет

17:07

Toshiba планирует продать бизнес по производству микрочипов

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Похищение ребенка в Одессе: в полиции успокаивают родителей

Похищение ребенка в Одессе: в полиции успокаивают родителей »

Харьков

Канадцы подарили районным больницам высококлассные машины скорой помощи

Канадцы подарили районным больницам высококлассные машины скорой помощи »

Донбасс

"ДНР" рассказала о планах по своим пенсиям на 2017 год

"ДНР" рассказала о планах по своим пенсиям на 2017 год »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.