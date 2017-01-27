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Власть

Андриевский открестился от Болотского

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Андриевский опроверг дружбу с Болотским

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Андриевский опроверг тесную дружбу с одним из директоров «Агрейн Трейдинг» у которого нашли около 70 кг золота в слитках

17 января информационно-аналитический портал «Комментарии» опубликовал материал «В деле «Агрейна» всплыли новые подробности», который был основан на информации портала «Politica-Ua.com». В нем речь шла о том, что следователи рассекретили многомиллионную аферу, в которой, предположительно были замешаны известные политики и представители власти. 

У одного из руководителей агрохолдинга «Агрейн» Юрия Болотского, который по данным следствия, отвечал за финансовые операции между структурами агрохолдинга и перекидывал активы компании на оффшорные фирмы Кипра и Панамы, было найдено более 70 кг золота. Кроме того, у него обнаружили банковский сертификаты двух иностранных банков, в общем, на 450 кг золота в слитках. 

В материале сообщалось, что Юрий Болотский, и народный депутат Дмитрий Андриевский дружат и сотрудничают много лет, а также, что в 2013 году при содействии Андриевского якобы в одной из областных прокуратур были закрыты уголовные дела в отношении руководителей «Агрейна». Следствие занялось проверкой этих данных. 

Кроме того, во время судебного заседания Днепровского райсуда по избранию меры пресечения фигурантам уголовного производства по делу о махинациях в агрохолдинге «Агрейн» Андриевский выразил желание взять на поруки подозреваемого Болотского, которого правоохранители подозревают в мошенничестве и присвоении чужого имущества.

Андриевский, не скрывая своей дружбы заявлял, что знает Болотского, как порядочного человека, и готов взять его на поруки.  «Я его знаю, как порядочного человека, и садить его за решетку нет нужды, потому что он не опасен для общества», - заявлял Андриевский.

Суд тогда отказал нардепу и применил к фигурантам производства денежные залоги.

27 января в редакцию «Комментариев» поступило письмо от народного депутата Дмитрия Андриевского, который в своем обращении опроверг дружбу и сотрудничество с Болотским. 

 

По его словам, за весь период знакомства у него не было никаких рабочих моментов с Болотским, они просто приятели и их взаимоотношения базировались на совместном отдыхе, спорте, искусстве, а в период АТО они советовались касательно потребностей госпиталей в медицинском оборудовании. 

 

Также нардеп заявил о непричастности к уголовным делам 2013 года, их открытию или закрытию, фигурантами по которым проходили руководители «Агрейна».

 

 

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Источник: «Комментарии»,

Теги: Дмитрий Андриевский, Юрий Болотский, Агрейн, опровержение, агрохолдинг

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