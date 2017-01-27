Права и обязанности служебных собак регламентировали

Утверждена инструкция по организации деятельности кинологических подразделений Национальной полиции

Министерство внутренних дел Украины запретило полицейским использовать служебных собак не по назначению и рекомендует надевать на них бронежилеты. Об этом говорится в приказе МВД от 1 ноября 2016 года.

В случаях длительного преследования правонарушителя (5–10 км) от того места, где собака прекратила уверенно отрабатывать след, используется другая розыскная собака.

«При проведении операций по задержанию вооруженного лица или несения службы в районе проведения АТО кинолог должен быть в защитном пуленепробиваемом жилете соответствующего класса защиты и шлеме. Служебную собаку в зависимости от обстоятельств для защиты ее жизни рекомендуется одевать в специальный пуленепробиваемый жилет», – говорится в инструкции.

Для задержания служебная собака пускается без ошейника, поводка и намордника, как правило, после как минимум двух предупреждений. При попытке вооруженного нападения на полицейских, граждан или охраняемые объекты, при задержании особо опасных или вооруженных лиц, а также освобождении заложников собаку пускают без предупреждения.

Во время задержания особо опасных, вооруженных лиц следует применять несколько хорошо натренированных служебных собак, которые не боятся выстрелов и имеют хорошую хватку.

Запрещается использовать служебных собак во время пресечения незаконных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера, которые не нарушают работу транспорта, связи, предприятий, учреждений и организаций.