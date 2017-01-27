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Мэр Перемышля опять стал persona grata

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Роберт Хома (в центре с венком), под патронатом которого прошел Марш перемышльских и львовских орлят, на котором скандировали: «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов – всегда польские»

Запрет польскому градоначальнику на въезд в Украину был отменен благодаря вмешательству Порошенко

Служба безопасности Украины отменила пятилетний запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы. Он может беспрепятственно посещать Украину. Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица «принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов».

«Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме», – написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать «третья» сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей.

Издание Zaxid.net, ссылаясь на высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ, сообщало, что отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

Как ранее сообщали «Комментарии», мэру польского города Перемышля запретили въезд в Украину на пять лет за антиукраинские лозунги на марше в городе. Его не впустили в страну, когда он направлялся в консульство Польши во Львове на рождественско-новогоднюю встречу.

Фото: Lukasz Solski

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Теги: мэр, Перемышль, польша, Порошенко, СБУ, орлята

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