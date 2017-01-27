Полторак: Украину защищают 40 тыс. добровольцев

По словам главы Минобороны, сегодня на линии соприкосновения в зоне АТО нет практически ни одного мобилизованного или бойца срочной службы

В настоящее время порядка 40 тыс. представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения АТО в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, которую транслировал телеканал 112 Украина.

«Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны. Сегодня 40 тыс. добровольцев, такие как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа», – сказал министр.