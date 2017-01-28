Нардепа Кононенко отравили ртутью

Кононенко проходит курс лечения от отравления ртутью, которое у него оказалось накануне Нового года
Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко подтвердил информацию о том, что его коллега Игорь Кононенко действительно отравился ртутью.
«Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное. Игорь -сильный человек и справится. Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте», - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось о том, что народный депутат из фракции БПП Кононенко на данный момент проходит лечение от отравления ртутью, которое у него оказалось накануне Нового года.
«Согласно вердикту докторов, ее (ртути – ред.) содержание в крови превышено в 50 раз», - говорилось в материале.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: БПП, Игорь Кононенко, отравление, ртуть
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