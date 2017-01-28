Украинскому флагу исполнилось 25 лет (ВИДЕО)

В 1992 году Рада утвердила сине-желтый флаг Украины

25 лет назад парламент утвердил сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

«В этот день, 28 января 1992 года, Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление «О государственном флаге Украины», в соответствии с которым было принято: «Утвердить государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3».