Решение по «долгу Януковича» могут вынести весной

Суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 млрд долларов перед Российской Федерацией

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может, уже в апреле», - отметил он.

По мнению Данилюка, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию.

Напомним, правительство Николая Азарова получил кредит на 3 млрд долларов в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Виктором Януковичем в декабре 2013 года.

В 2015 году российская сторона потребовала возврата долга, не приняв предложения реструктуризации долга. Украинские власти отказались признавать долг официальным.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.