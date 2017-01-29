Украинских министров поощрили на более чем 200 тыс. грн.

Слуги народа получили надбавки за ударный труд в декабре

Члены Кабинета министров (премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и министры) получили 224,17046 тыс. грн. надбавок за интенсивность труда в декабре 2016 года. Об этом говорится в ответах министерств и секретариата правительства на запросы Українських Новин, сообщает Главком.

В частности, за декабрь 2016 года надбавка за интенсивность труда премьер-министра Владимира Гройсмана составила 7772,73 грн., и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун – 8693,18 грн., министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша – 8727,27 грн., министра юстиции Павла Петренко – 9454,55 грн., министра культуры Евгения Нищука – 10 181,82 грн., вице-премьер-министра Павла Розенко и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе – по 10 509,09 грн.

Также надбавка за интенсивность труда вице-премьер-министра Владимира Кистиона составила 11 165,91 грн., первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива – 11 822,73 грн., министра иностранных дел Павел Климкин – 12 363,64 грн., министра социальной политики Андрея Ревы – 13 090,91 грн., министра Кабинета министров Александра Саенко – 13 600 грн., вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко – 13 793,18 грн., вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко – 14 450 грн. и министра финансов Александра Данилюка – 14 545,45 грн.

Кроме того, надбавка за интенсивность труда министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, министра обороны Степана Полторак, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра образования и науки Лилии Гриневич составила по 16 тыс. грн.

В то же время министр информационной политики Юрий Стець, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в декабре не получали надбавку за интенсивность труда.