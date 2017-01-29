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Власть

Вятрович предлагает перенести выходной с 8 марта на 9 марта

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Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, эффективно реформирует тоталитарное прошлое Украины

Количество выходных изменится с нынешних 11 до 9

После громкого общественного резонанса, вызванного планами отмены выходных на весенние праздники, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, выступил с заявлением. Он утверждает, что в Украине предлагается не отменять праздники 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая, а просто перенести выходные с этих дней. Об этом он написал в своем Facebook.

 

«В каждой стране есть свой календарь праздников – люди совместно отмечают какие-то дни и празднуют праздники. Украина – не исключение. Впрочем она – исключение в Европе, ведь у нас календарь праздников после десятилетий коммунизма так и не благоустроили, поэтому остались явные следы того времени. Правда, содержание в основном давно выхолощено. Поэтому следует навести порядок в этой сфере.

Итак, предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также – выходные 1–2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем.

Предлагаем добавить следующие выходные дни: 9 марта – (Шевченковский день), День семьи (вторая пятница сентября).

Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)», – написал Вятрович.

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Теги: 8 Марта, выходные, Вятрович, Институт национальной памяти, праздники

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