Народный депутат анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде

Мощная украиноцентристская депутатская группа будет задавать тон в украинской политике
В ближайшее время в Верховной Раде появится мощная украиноцентристская депутатская группа, от создания которой зависит и дата досрочных выборов в парламент. Об этом рассказал народный депутат Юрий Бублик, сообщает facenews.
По его мнению, группа будет задавать тон в украинской политике.
«В ближайшее время мы станем свидетелями создания мощной группы в Верховной Раде, которая будет националистической и украиноцентрической. Она будет задавать проукраинский тон в Верховной Раде», – сказал Бублик, не уточнив, кто войдет в ее состав.
Также он отметил, что дата проведения досрочных парламентских выборов зависит от формирования именно новой группы в парламенте.
Он добавил, что это будет выгодно в первую очередь украинскому народу.
Фото: Дарина Синицька
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Теги: Верховная Рада, группа, депутат, Юрий Бублик
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