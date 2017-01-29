Народный депутат анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде

Мощная украиноцентристская депутатская группа будет задавать тон в украинской политике

В ближайшее время в Верховной Раде появится мощная украиноцентристская депутатская группа, от создания которой зависит и дата досрочных выборов в парламент. Об этом рассказал народный депутат Юрий Бублик, сообщает facenews.

По его мнению, группа будет задавать тон в украинской политике.

«В ближайшее время мы станем свидетелями создания мощной группы в Верховной Раде, которая будет националистической и украиноцентрической. Она будет задавать проукраинский тон в Верховной Раде», – сказал Бублик, не уточнив, кто войдет в ее состав.

Также он отметил, что дата проведения досрочных парламентских выборов зависит от формирования именно новой группы в парламенте.

Он добавил, что это будет выгодно в первую очередь украинскому народу.

Фото: Дарина Синицька