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Власть

Саакашвили обвинил Порошенко в отравлении детей черной сажей (видео)

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Михаил Саакашвили ополчился на производство, где делают картонные коробки для Roshen

По словам жителей Понинки, расположенная здесь фабрика картонных упаковок их травит

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возложил вину за рост смертности в пгт Понинка Хмельницкой области на расположенную здесь фабрику, где изготавливают картонные упаковки, сообщают Вести.

Выступая перед жителями населенного пункта, политик обратил внимание на черную сажу, которая летит из труб фабрики.

«Я хочу сказать президенту. На этой фабрике делают картонные коробки для вашего Roshen. Разве эти конфеты стоят того, чтобы отравлять детей тут черной сажей?» – сказал Саакашвили.

«Отравлять детей тут, ваших соотечественников, которые поверили вам и вас выбирали. Ни одни конфеты в мире, ни заработки на конфетах не стоят того, что стоит уважение этих людей, ваших сограждан», – добавил политик, отметив, что в поселке смертность втрое превышает рождаемость.

«Такая ситуация в большинстве украинских сел, а это значит, что через 15–20 лет в Украине будет больше пенсионеров, чем людей трудоспособного возраста. Кто будет содержать пенсионеров, развивать страну, на этих предприятиях будет работать?» – вопрошает Саакашвили.

По словам местных жителей, фабрика, расположенная в Понинке, их травит. Люди утверждают, что в населенном пункте давно не было белого снега.

Фото: Думская.net

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Теги: Roshen, Порошенко, Саакашвили, упаковка, фабрика

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