Украинцам упростят получение денег за умерших родственников

Власти предлагают признать, что смерть все же является веским поводом, чтобы не работать

В Верховной Раде появился законопроект №5716 народного депутата от БПП Юрия Бублика, который предлагает кардинально изменить алгоритм действий работодателей и госорганов, сообщает URB.ua.

Сейчас все деньги, которые человек заработал, но не успел получить (зарплаты, пенсии, больничные и пр.), просто передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия – включаются в наследство. Впоследствии получить его могут законные претенденты. Наследникам, имеющим на руках свидетельство о наследстве, положены и деньги за неиспользованный умершим отпуск, что явно неудобно родственникам, так как вступление в права наследования занимает достаточно много времени.

Но самое парадоксальное – в отечественном законодательстве вообще нет нормы, указывающей, что смерть работника или работодателя является «веским основанием» для разрыва трудового договора.

Согласно отечественному трудовому законодательству у нас есть только два варианта аннулирования договоров найма: увольнение или прекращение договора, но как действовать кадровикам в случае смерти сотрудника – непонятно.

Чтобы ликвидировать эти нестыковки, нардеп предлагает внести изменения в ряд законов, в частности прописать, что смерть является основанием для окончания действия трудового договора, а все причитающиеся человеку деньги, включая отпускные, выплачиваются его родным безо всякой бумажной волокиты.