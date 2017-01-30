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Власть

В Кремле рассказали, что Трамп думает по поводу Украины

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США выступили за решение конфликта на Донбассе

Америка считает, что конфликт в Украине не должен превратиться в застарелый кризис

Президент США Дональд Трамп выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какая позиция США на урегулирование конфликта в Украине.

«Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы», – сказал он.

В тоже время он заявил, что в позиции Кремля «ничего не изменилось», и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2».

«В первую очередь – реализация Минских договоренностей со стороны Киева, без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей. Именно это может стать залогом успеха. Именно с этим мы пока свидетельствуем такое существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы», – подчеркнул Песков. 

Напомним, что главным из пунктов в Минских соглашениях значится обеспечение режима прекращения огня, однако Киев неоднократно указывал на то, подконтрольные РФ боевики постоянно осуществляют обстрелы и провоцируют украинских военных.

В Кремле настаивали на то, что Киев должен как можно скорее внес изменения в Конституцию и предоставил оккупированной части Донбасса «особый статус», а также согласился бы на проведение на этих территориях выборов и признал их результаты. 

Как сообщали «Комментарии», 22 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия в этом выступает всего лишь гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в увиливании от выполнения минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что альтернативой Минским договоренностями может стать дестабилизация Россией ситуации в Украине и «замораживание» конфликта на Донбассе.

Напомним, Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта были подписаны еще с 11 на 12 февраля 2015 года в «нормандском» формате четырехсторонних переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России. Однако, несмотря на давнюю договоренность, мир между странами так и не восторжествовал.

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Источник: «УНИАН»,

Теги: Дональд Трамп, Донбасс, конфликт, Крмель, Песков

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