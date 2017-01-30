Отношения между Польшей и Киевом под вопросом

Взаимоотношений Варшавы и Киева могут пошатнуться из-за УПА
Польша может прекратить любые отношения с Украиной если Киев будет поддерживать свою историческую легитимность на традиции УПА. Об этом сказал лидер партии власти «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути», - сказал Качиньский.
Как сообщали «Комментарии», 17 января в интересах обеспечения безопасности Украины, СБУ запретила на пять лет въезд в страну мэру польского города Перемышль Роберту Хоме.
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Источник: «Польское радио»,
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