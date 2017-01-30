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Власть

ГПУ согласилась пойти на ультиматум Януковича

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ГПУ готова предоставить охрану Януковичу

Бывшему президенту Виктору Януковичу ГПУ согласилась обеспечить круглосуточную охрану

Об этом сообщил военный прокурор Руслан Кравченко. 

«Как процессуальный руководитель представления и уголовного производства я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу», - он.

По его словам, во время досудебного расследования подозреваемому Януковичу ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что  адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: «Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно «.

Ранее «Комментарии" писали о том, что суд над Януковичем будут транслировать на всю Украину.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.

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Источник: «Gazeta.ua»,

Теги: адвокат, госизмена, суд, Янукович

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