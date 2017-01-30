ГПУ согласилась пойти на ультиматум Януковича

Бывшему президенту Виктору Януковичу ГПУ согласилась обеспечить круглосуточную охрану
Об этом сообщил военный прокурор Руслан Кравченко.
«Как процессуальный руководитель представления и уголовного производства я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу», - он.
По его словам, во время досудебного расследования подозреваемому Януковичу ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о том, что адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.
Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: «Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно «.
Ранее «Комментарии" писали о том, что суд над Януковичем будут транслировать на всю Украину.
Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.
Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.
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Источник: «Gazeta.ua»,
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