Порошенко зазывает немцев инвестировать в Украину

Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов

Глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ и отдельный акцент сделал на стабилизации макроэкономической ситуации в стране, прогрессе в очистке банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По его словам, чрезвычайно важной задачей, над которым работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.

Кроме того, он отметил, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.

Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.