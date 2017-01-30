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Власть

Порошенко зазывает немцев инвестировать в Украину

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Порошенко пригласил немецкие компании инвестировать в Украину

Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов

Глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ и отдельный акцент сделал на стабилизации макроэкономической ситуации в стране, прогрессе в очистке банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По его словам, чрезвычайно важной задачей, над которым работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.

Кроме того, он отметил, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.

Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.

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Теги: Германия, инвестиционная привлекательность, Порошенко, Экономика

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