Стало известно, что Киеву нужно от ЕС

Украина ждет от Европы единства и солидарности с Киевом
Во время визита в Берлин президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Германию, как лидера ЕС, за твердую и принципиальную позицию и политику поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
«Когда меня спрашивают, что в первую очередь нам нужно от ЕС, мой ответ очень прост: нам нужно единство ЕС и солидарность с Украиной. На сегодняшний день ключевой вопрос – сможет ли ЕС консолидировать свое единство на основе примата международного права и демократических ценностей», - сказал он.
Напомним, что в Европе и США продолжаются споры о том, стоит ли продлевать санкции против России из-за ее агрессии. Впрочем, многие лидеры Запада выступают за пролонгацию ограничительных мер до полного выполнения Минских договоренностей.
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