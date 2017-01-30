Стало известно, что Киеву нужно от ЕС

Украина ждет от Европы единства и солидарности с Киевом

Во время визита в Берлин президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Германию, как лидера ЕС, за твердую и принципиальную позицию и политику поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

«Когда меня спрашивают, что в первую очередь нам нужно от ЕС, мой ответ очень прост: нам нужно единство ЕС и солидарность с Украиной. На сегодняшний день ключевой вопрос – сможет ли ЕС консолидировать свое единство на основе примата международного права и демократических ценностей», - сказал он.

Напомним, что в Европе и США продолжаются споры о том, стоит ли продлевать санкции против России из-за ее агрессии. Впрочем, многие лидеры Запада выступают за пролонгацию ограничительных мер до полного выполнения Минских договоренностей.