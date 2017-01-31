На Трампа в суд подает генпрокурор штата Вашингтон

Генпрокурор требует признать основные положения указа президента о миграционной политике неконституционными

Иск в федеральный суд подает генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон против президента США Дональда Трампа, министерства внутренней безопасности и чиновников президентской администрации. Предметом судебных разбирательств стал указ о миграционной политике. Об этом сообщает ВВС.

Генпрокурор требует признать основные его положения неконституционными. В частности, речь идет о положении, согласно которому, гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением запрещается въезд в США.

Также Фергюсон подал ходатайство о приостановке действия указа.

В иске говорится, что действия президента «разделяют семьи в Вашингтоне, наносят вред тысячам жителей Вашингтона, вредят экономике Вашингтона, наносят ущерб базирующимся в Вашингтоне компаниям и подрывают суверенный интерес Вашингтона в том, чтобы быть гостеприимным место для иммигрантов и беженцев».

Напомним, в минувшую пятницу президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран, чтобы не допутсить в страну въезда радикальных мусульманских террористов. В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Вашингтоне защитники мигрантов взяли в кольцо Белый дом.