Экс-депутат Госдумы, давший показания против Януковича, переехал в Киев

На родине Денис Вороненков не смог переизбраться в Госдуму и потерял депутатский имунитет, а между тем Следственный комитет обвинил политика в участии в рейдерском захвате здания в центре Москвы

Давший показания ГПУ против Виктора Януковича экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков находится на территории Украины и судя по всему не собирается ее покидать. Об этом пишет издание «Страна».

Напомним, на днях генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича дали показания два депутата Госдумы России.

Причем, Денис Вороненков, по словам Луценко, сам проявил инициативу, связался с генпрокурором и дал показания.

Как выяснилось, Денис Вороненков приехал в Украину осенью 2016 года после того, как не смог переизбраться в Госдуму и потерял депутатскую неприкосновенность. Известно, что на родине в 2014 году Следственный комитет обвинил политика в участии в рейдерском захвате здания в центре Москвы.

В Киев экс-депутат от КПРФ перебрался вместе с женой – оперной певицей Марией Максаковой, которая тоже ранее была депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия».

Свадьба двух депутатов состоялась весной 2015 года стало одним из главных событий светской жизни Москвы в то время.

Ранее «Комментарии" писали о том, что депутаты Госдумы России «слили» Януковича.